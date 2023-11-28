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مقتل إمرأتين وطفلة في قصف روسي استهدف شمال شرق أوكرانيا

صورة أرشيفية لدمار في سومي
صورة أرشيفية لدمار في سومي Copyright Andrii Marienko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أودى قصف استهدف الثلاثاء بلدة في منطقة سومي الحدودية مع روسيا في شمال شرق أوكرانيا بامرأتين وطفلة تبلغ سبع سنوات، بحسب النيابة المحلية.

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وذكرت النيابة على صفحتها على موقع فيسبوك أنه تم انتشال جثتين لإمرأتين اضافة الى رجلين مصابين من تحت أنقاض منازل متضررة في بلدة سيريدينا بودا.

وأضافت أن طفلة وزوج والدتها كانا في سيارتهما وقت الهجوم أصيبا، مشيرة إلى أن "الفتاة قضت في وقت لاحق متأثرة بجروحها في المستشفى".

وقالت النيابة إن القصف تم قرابة الساعة 12,30 (10,30 بتوقيت غرينتش) بواسطة منظومة إطلاق صواريخ متعددة، بحسب المعلومات الأولية.

واضافت "تم تدمير خمسة منازل على الأقل"، ونشرت صوراً لمبان تضررت جدرانها أو سقوفها.

وتتهم أوكرانيا بانتظام روسيا بقصف مناطقها الحدودية منذ أن بدأت موسكو في شباط/فبراير 2022 هجومها على جارتها التي تحتل موسكو مناطق شاسعة من شرقها وجنوبها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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