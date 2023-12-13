تُعد طوكيو موطنًا لنشاط فني حيوي إبداعي، حيث تتميز بمجموعة متنوعة من العروض الحية والمعارض، التي تعتمد على تاريخ اليابان وثقافتها الغنية.

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في هذا الحلقة من «مدينتي طوكيو»، يوضح لنا المخرج الفني لفرقة رقص باليه «تيتسويا كوماكاوا» ورجل الأعمال والكاتب الفرنسي «ريتشارد كولاسي» ما يحبّونه في العاصمة اليابانية.

من وجهة نظر «كوماكاوا» الذي بدأ رقص الباليه في العاشرة من عمره، تُعد طوكيو مركزًا جامعاً للفنون، حيث تجمع بين ثقافات متباينة ومتنوعة.

أحد الأماكن المفضّلة له هو مسرح «طوكيو بونكا كايكان» في أوينو، حيث يُعرض باليه "الأميرة النائمة" عليه حاليًا.

إضافةً إلى المسرح، يحب تيتسويا التجوّل في متنزه أوينو، وهو مكان هادئ في هذه المدينة الصاخبة. في المنطقة نفسها، يحب زيارة "المتحف الوطني للفن الغربي".

في الليل، يُعد فندق Palace Tokyo في أوتيماتشي أحد الأماكن المفضلة لدى تيتسويا ليقضي وقته، حيث يوفر الفندق إطلالة رائعة على أفق المدينة.

فيما يخص «كولاسي»، أذهله المزيج في طوكيو من مناطق مزدحمة وهادئة، منذ زارها لأول مرة في سن 17 عاماً.

إنه يحب الفنون أيضاً، ولذا يرافقنا مفعمًا بالحماس لرؤية قاعة عرض عامة تُسمى «نيكسوس هول»، تقع في برج شانيل في غينزا حيث عمل لعقود من الزمن.

يأخذنا ريتشارد أيضًا إلى «متحف تيين للفنون» في ميناتو-كو أو مدينة ميناتو. يضم هذا المعلم السياحي المذهل، المصمم بطراز الفن الزخرفي، بعض المعروضات المذهلة، كما توجد حديقة يابانية.