مفاوض الأسرى التايلانديين لدى حركة حماس يعرب عن تعاطفه مع الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قال د. ليربونغ سيد، مفاوض الرهائن التايلانديين لدى حركة حماس في مقابلة مع محطة سكاي نيوز البريطانية، إنه "يتعاطف مع الشعب الفلسطيني".

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وأوضح سيد، الذي ساعد في جهود إطلاق سراح أغلب الأسرى التايلانديين في قطاع غزة: "ليس من الضروري أن تكون مسلمًا حتى تتعاطف مع الفلسطينيين".

وأضاف: "بعد عدد كبير من الحروب، تم الاستيلاء على الأرض وأصبح الفلسطينيون في نهاية المطاف لاجئين ومواطنين من الدرجة الثانية".

وعندما سئل عما إذا كان لحماس ما يبرر قيامها باحتجاز رهائن من إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال السيد إن الجماعة المسلحة فعلت ذلك "لمساعدة الفلسطينيين".

وتابع: "هناك أكثر من 6000 فلسطيني تم أسرهم في إسرائيل ولا تستطيع عائلاتهم زيارتهم. ولم يسمع أحد صرخاتهم. ولم يسمع العالم صرخاتهم. ولهذا السبب اضطرت حماس إلى القيام بذلك".

تم إطلاق سراح 12 رهينة، من بينهم 10 إسرائيليين، يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم خلال الهدنة إلى 81 شخصا.