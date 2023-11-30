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عن عمر يناهز مئة عام... الموت يغيّب عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر

وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر ـ صورة أرشيفية من عام 2017
وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر ـ صورة أرشيفية من عام 2017 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر عن مئة عام الأربعاء، حسب ما أعلنت مؤسسته.

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وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت". ولم يحدّد البيان سبب وفاة كيسنجر الذي اشتهر ببنيته الصغيرة وصوته الأجشّ ولهجته الألمانية الطاغية.

وُلد كيسنجر في ألمانيا في 1923 وطبع لعقود الدبلوماسية الأميركية، حتى بعد أن ترك منصبه كوزير للخارجية.

وأطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي وقد حاز في 1973، تقديراً لجهوده السلمية خلال حرب فييتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو.

لكنّ صورته لطّختها محطّات مظلمة في تاريخ الولايات المتّحدة، مثل دوره في دعم انقلاب عام 1973 في تشيلي وغزو تيمور الشرقية في 1975، فضلًا عن حرب فيتنام.

وظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في تمّوز/يوليو الفائت في الصين.

كيسنجر والرئيس الصيني شي جينبينغ
كيسنجر والرئيس الصيني شي جينبينغJason Lee/AP

المصادر الإضافية • أ ف ب

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