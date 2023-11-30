شاهد: آلاف اليهود المتديّنين يُشاركون في جنازة حاخام قُتل في عملية إطلاق نار بالقدس

بقلم: يورونيوز

وقع الحادث بمحطة حافلات مزدحمة بالقرب من المدخل الشمالي للقدس صباح هذا الخميس. وشارك آلاف الرجال المتدينين في جنازة الحاخام إليمالك واسرمان.

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تمّ تأبين الحاخام، إليمالك واسرمان، عميد المحكمة الحاخامية بمدينة أسدود، الذي قتل خلال عملية إطلاق نار وقعت في القدس، صباح الخميس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص هم الحاخام وسيدتان، وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.

وقع الحادث بمحطة حافلات مزدحمة بالقرب من المدخل الشمالي للقدس صباح هذا الخميس. وشارك آلاف الرجال المتدينين في جنازة الحاخام إليمالك واسرمان.

وأشارت مصالح الأمن إلى أن مسلحين توجها نحو محطة الحافلات، وكان بحوزتهما مسدس وبندقية "إم 16" وفتحا النار على المواطنين. وقد قُتل المهاجمان، وعلى ما يبدو، فهما شقيقان ويقيمان بأحد أحياء القدس الشرقية المحتلة.

تشييع جنازة الحاخام Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وصفته بأنه "انتقام لمقتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة"، و"جرائم" إسرائيلية أخرى. ولا يبدو أن الهجوم يهدد الهدنة في قطاع غزة.

ولكن تصاعد العنف، بما في ذلك الاقتحامات الإسرائيلية، بالضفة الغربية والقدس الشرقية قد يؤدي إلى زعزعة الهدوء في القطاع على الرغم من أن هذه المناطق غير مشمولة بوقف إطلاق النار.