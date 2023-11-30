EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" مهاجم فلسطيني وإصابة جنديين في عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة

يورونيوز
يورونيوز Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" مهاجم فلسطيني وإصابة جنديين في عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم دهس عند حاجز عسكري في منطقة غور الأردن  بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى "تحييد" المهاجم الفلسطيني. ولم تعرف بعد حالة منفذ الهجوم المفترض.

وقال الجيش في بيان "يقوم الجيش بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم". ويأتي الهجوم بعد عدة ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بإطلاق النار في غرب مدينة القدس ودخول الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها السابع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

روسيا تقول إنها "ممتنة" لحماس بعد إخلاء سبيل رهينتين روسيتين

لحظة بلحظة| افتتاح قمة المناخ كوب 28 في دبي

على هامش مؤتمر المناخ: رئيس إسرائيل في الإمارات لمناقشة قضية المحتجزين لدى حماس

أخبار