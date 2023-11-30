بقلم: يورونيوز

الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" مهاجم فلسطيني وإصابة جنديين في عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم دهس عند حاجز عسكري في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى "تحييد" المهاجم الفلسطيني. ولم تعرف بعد حالة منفذ الهجوم المفترض.

وقال الجيش في بيان "يقوم الجيش بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم". ويأتي الهجوم بعد عدة ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بإطلاق النار في غرب مدينة القدس ودخول الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها السابع.