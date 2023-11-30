بقلم: Euronews

السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى مارس 2024 وخفض روسي للإنتاج بقيمة نصف مليون

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.

وبدأت الرياض سياسة التخفيضات الإضافية في تموز/يوليو، وهي تأتي علاوة على الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا المعلن عنه في نيسان/أبريل.

بدورها، أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء أوبك بلاس إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط".