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عاجل. هجوم نُسب لتنظيم داعش.. مقتل 11 شخصًا برصاص قناص في شرق العراق

صورة تعبيرية لقوات عراقية أثناء مواجهة تنظيم الدولة
صورة تعبيرية لقوات عراقية أثناء مواجهة تنظيم الدولة Copyright Hadi Mizban/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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استهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين.

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قتل 11 شخصاً في شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد الجمعة مصدران أمنيان فيما قال محافظ المنطقة إن |جهاديين نفذوا الهجوم".

واستهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي ينظمّه مرشّح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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