شاهد: تنظيم رحلة سير جبلي في النرويج تذهب عائداتها لأطفال غزة

بقلم: يورونيوز

في مدينة ترومسو شمال النرويج، نظمت جمعية "أنقذوا الأطفال" رحلة سير جبلي "هايكنغ" لجمع التبرعات لأطفال غزة.

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بدأ التحدي بعد الظهر واستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، وفي حين تسابق بعض المشاركين لصعود مسافة 421 متراً ركضاً إلى جبل ستورسين شديد الانحدار، فضّل آخرون المشي باسترخاء، والاستمتاع بجمال المدينة وهو يتكشّف تدريجياً، بمنازلها الملونة، ومضايقها الهادئة، وجبالها المغطاة بالثلوج على مد البصر.

لكن هذا الحدث لم يكن تحدياً جسدياً فحسب، بل لإبداء التضامن مع أطفال غزة، وجمع تبرعات تصل إلى 250 ألف كرونة نرويجية (ما يعادل 230 ألف دولار أمريكي).

وشددت توني راسموسن، رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال" على أهمية هذا المبلغ الذي سيتم تخصيصه لتوفير الحاجيات الأساسية من أغذية وماء وبطانيات دافئة للأطفال المنكوبين في القطاع، بالإضافة إلى برنامج للرعاية النفسية والاجتماعية، وتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال الذين شهدوا أحداثًا صادمة.