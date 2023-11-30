EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: تنظيم رحلة سير جبلي في النرويج تذهب عائداتها لأطفال غزة

رحلة سير جبلي في مدينة ترومسو شمال النرويج
رحلة سير جبلي في مدينة ترومسو شمال النرويج Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

في مدينة ترومسو شمال النرويج، نظمت جمعية "أنقذوا الأطفال" رحلة سير جبلي "هايكنغ" لجمع التبرعات لأطفال غزة.

اعلان

بدأ التحدي بعد الظهر واستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، وفي حين تسابق بعض المشاركين لصعود مسافة 421 متراً ركضاً إلى جبل ستورسين شديد الانحدار، فضّل آخرون المشي باسترخاء، والاستمتاع بجمال المدينة وهو يتكشّف تدريجياً، بمنازلها الملونة، ومضايقها الهادئة، وجبالها المغطاة بالثلوج على مد البصر.

لكن هذا الحدث لم يكن تحدياً جسدياً فحسب، بل لإبداء التضامن مع أطفال غزة، وجمع تبرعات تصل إلى 250 ألف كرونة نرويجية (ما يعادل 230 ألف دولار أمريكي).  

وشددت توني راسموسن، رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال" على أهمية هذا المبلغ الذي سيتم تخصيصه لتوفير الحاجيات الأساسية من أغذية وماء وبطانيات دافئة للأطفال المنكوبين في القطاع،  بالإضافة إلى برنامج للرعاية النفسية والاجتماعية، وتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال الذين شهدوا أحداثًا صادمة. 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: "فلسطين لا ترحب بمجرمي الحرب".. مظاهرات في الضفة الغربية تنديداً بزيارة بلينكن

لأول مرة.. علاج جيني يشفي أطفالاً من صمم وراثي

"سيادتنا ليست على جدول المفاوضات".. شقيقة كيم جونغ أون تدافع عن إطلاق بلادها قمراً صناعياً

النرويج قطاع غزة أطفال المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني