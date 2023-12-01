شاهد: قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

انتهت الهدنة الإنسانية عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

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تظهر اللقطات المصورة سحابة من الدخان، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط ما لا يقل عن 29 قتيلا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل والحركة صباح الجمعة.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطينيا معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وحوّل القصف أجزاء كبيرة من شمال القطاع إلى أنقاض. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.