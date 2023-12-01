شاهد: فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

بقلم: يورونيوز

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن 109 فلسطنيين على الأقل قتلوا خلال ساعات قليلة من صباح اليوم الجمعة منذ انتهاء الهدنة وعودة إسرائيل إلى شن غاراتها على القطاع المحاصر.

اعلان

أقام بعض الفلسطينيين صلاة الجنازة على عدد من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقد وُضعت جثث عدد من الفلسطينيين في أكياس بيضاء أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن 109 فلسطنيين على الأقل قتلوا خلال ساعات قليلة من صباح اليوم الجمعة منذ انتهاء الهدنة وعودة إسرائيل إلى شن غاراتها على القطاع المحاصر.

خلال صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي EBU

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في أنحاء غزة اليوم الجمعة، وفقًا لصحافيين محليين، تحدثوا عن غارات في المناطق الشمالية من مدينة غزة وجباليا، وكذلك جنوب خان يونس ورفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة عن قصف "أكثر من 200 هدف إرهابي" وفق تعبيره في غزة الجمعة منذ نهاية الهدنة.

وقال الجيش في بيان"في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحا، وقصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي".

وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف إرهابية في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح".