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شاهد: طبيب في غزة يكافح لإنعاش جريح بعد استئناف القصف الإسرائيل على القطاع

انتشار الجثث في مستشفيات غزة
انتشار الجثث في مستشفيات غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة يوم الجمعة بعد توقف دام سبعة أيام شهد تبادل عشرات الرهائن بين إسرائيل وحماس.

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أظهرت لقطات مصورة قيام مسعف بمحاولة إنعاش قلبي لرجل في مستشفى في شمال غزة بينما يتم وضع الجثث المكفنة في الخارج لدفنها بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

وفي السياق عينه، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 29 قتيلًا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل والحركة صباح الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة وكالة فرانس برس عن سقوط سبعة قتلى في جباليا ومدينة غزة بشمال القطاع و12 في خان يونس ورفح في الجنوب وعشرة في المغازي في الوسط.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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