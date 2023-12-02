EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: العاصمة الفرنسية باريس تعيش على وقع تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين

مظاهرة مساندة للفلطينيين في باريس
مظاهرة مساندة للفلطينيين في باريس Copyright DIMITAR DILKOFF / AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

هتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي لعمليات القصف على القطاع وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

اعلان

تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في العاصمة الفرنسية باريس السبت، مطالبين "بوقف دائم لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ومنددين "بالإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي لعمليات القصف على القطاع وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

أدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى رد فعل إسرائيلي هدفه "القضاء" على الحركة الإسلامية الفلسطينية.

تقدم التظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية".

وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة".

وتم تنظيم حوالى أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في فرنسا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الفلسطينيون في غزة يبتكرون أفرانا للخبز بعد إغلاق المخابز بسبب نقص الوقود

هل ينجح ماكرون في لعب دور مؤثر يغير من مسار الحرب الإسرائيلية على غزة ؟

قمصانٌ رياضية وغيتار وأشياءُ أخرى.. جنود إسرائيليون يوثّقون "غنائمهم" المنهوبة من غزة

فرنسا قطاع غزة حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني