دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ58 في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في "الجولة الثانية" من الحرب التي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستأنفتها إسرائيل بعد تعثر جهود تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الأحد، بأن "7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة". كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة:
عدة إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في قصف نفذه حزب الله
أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع عدد من الإصابات بين جنوده في قصف نفذ من داخل الأراضي اللبنانية، فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن العملية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة بشظايا إثر هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان على مركبة عسكرية بالقرب من بلدة بيت هليل الشمالية.
وأعلن حزب الله في بيان مسؤوليته عن العملية، التي قال إنه أوقع فيها إصابات مباشرة.
البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها "في أقرب وقت"
عبر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة معربًا عن أمله في أن "تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".
وقال البابا الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية في بيان تلاه مساعد له في ختام صلاة التبشير الملائكي "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير"، مضيفًا "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".
بريطانيا ستقوم برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن
سيقوم الجيش البريطاني برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بنحو 240. وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر، لا يزال هناك 136 رهينة لدى حماس ومجموعات تابعة لها وفق السلطات الإسرائيلية.
القسام تعلن مقتل 7 رهائن إسرائيليين في القصف الإسرائيلي على جباليا
صفارات الإنذار تدوي في سديروت وماغين قرب غزة
شاهد: واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغيرeuronewsتم جمع جثامين الفلسطينيين القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية في غزة السبت في أكفان وأكياس أمام المستشفى الأهلي المعمداني.
بريطانيا تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق غزة لـ"إنقاذ الأسرى"
أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الأسرى.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن "لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون".
وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن سلامة مواطنيها تعتبر "أولوية بريطانيا القصوى"، حسب قولها.
وحسب البيان، "ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".
7 قتلى في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة رفح
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر تلغرام: "7 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح؛ فجر الأحد".
كتائب القسام: تفجير عبوات في تجمع لجنود الاحتلال شرق جحر الديك
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد عن تمكن عناصرها من تفجير نقطة تموضع لنحو 60 جنديًا إسرائيليًا شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال".
وأضافت: بعد ذلك "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".