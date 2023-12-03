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عاجل. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية التفجير في الفلبين

مدخل الموقع الذي انفجرت فيه قنبلة في ماراوي بجنوب الفلبين
مدخل الموقع الذي انفجرت فيه قنبلة في ماراوي بجنوب الفلبين Copyright Froilan Gallardo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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الصحفيون يعملوأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عملية تفجير نفذت الأحد خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى ونحو خمسين جريحا وفق السلطات.

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وأكد التنظيم في بيان نشر عبر قنواته على منصة تلغرام "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على تجمع كبير للنصارى (..) في مدينة ماراوي".

ودان الرئيس فرديناد ماركوس "بأشد العبارات الممكنة، الأعمال الخرقاء والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات مراوي في وقت مبكر الأحد".

وفي تصريحات تم بثها في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس "أشعر بالقرب من العائلات، من سكان مينداناو الذي عانوا كثيرا بالفعل".

وأظهرت صور نشرتها حكومة مقاطعة لاناو ديل سور الحامن مامينتال أديونغ وهو يعود "الضحايا المصابين في التفجير" في مستشفى. وقال أديونغ للصحافيين إن "أكثر من 40 شخصا" يتلقون العلاج.

وبحسب الصور، ألحق الانفجار أضرارا بمكان إقامة القداس، حيث ظهرت كراسٍ بلاستيكية مبعثرة على الأرض.

وقال الطالب في الجامعة كريس جورادو (21 عاما) لوكالة فرانس برس من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج، إن الانفجار وقع خلال القداس الصباحي عند الساعة السابعة (23,00 ت غ السبت).

وأضاف "كان الأمر مفاجئا للغاية وبدأ الجميع بالجري... عندما نظرت الى الخلف، كان الناس على الأرض"، مؤكدا "لم ندرك ما جرى لأن كل شيء حصل بشكل سريع جدا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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