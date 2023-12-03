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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لعملياته في قطاع غزة

القوات الإسرائيلية في غزة
القوات الإسرائيلية في غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا.

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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعمليات برية وجوية وبحرية في قطاع غزة، حيث قال "إنه استهدف البنية التحتية لحركة حماس".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في "الجولة الثانية" من الحرب التي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستأنفتها إسرائيل بعد تعثر جهود تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.
ولم تسفر المناشدات والدعوات الدولية إلى ثني إسرائيل عن وقف القتال واستهداف المدنيين في غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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