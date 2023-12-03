شاهد: بعد انجرافها.. طاقم محطة الفضاء الدولية يثبت مركبة إمداد يدويًا

بقلم: يورونيوز

استخدم الطاقم ما قالت وكالة ناسا إنه وحدة الالتقاء المشغلة عن بعد (TORU) لإكمال الالتحام، وتحليق المركبة يدويًا باستخدام عصا التحكم لإكمال العملية.

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اضطر الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية إلى إرساء سفينة إعادة الإمداد يدويًا يوم الأحد، بعد أن بدأت في الانجراف مع اقترابها من المحطة الفضائية.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء على متن المحطة سيطروا على مركبة روسكوزموس بروغرس 86 بعد أن بدأت في الانجراف أثناء تحليقها ولم تكن في الوضع المتوقع للالتحام بالهدف.

ورست سفينة إعادة الإمداد بنجاح في الساعة 11.18 صباحًا بتوقيت غرينتش (5.18 صباحًا بالتوقيت المركزي / 6.18 صباحًا بالشرق) بعد أن تولى الطاقم السيطرة بينما كانت المحطة الفضائية فوق غرب المحيط الهادئ.

استخدم الطاقم ما قالت وكالة ناسا إنه وحدة الالتقاء المشغلة عن بعد (TORU) لإكمال الالتحام، وتحليق المركبة يدويًا باستخدام عصا التحكم لإكمال العملية.

قامت سفينة إعادة الإمداد غير المأهولة، التي انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان يوم الجمعة، بتسليم 2.7 طن من الغذاء والوقود والإمدادات إلى الأطقم على متن محطة الفضاء الدولية.