زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب البحر جنوب إسطنبول

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب إسطنبول الإثنين ما تسبب بهز أجزاء من المدينة، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار فورية.

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ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب اسطنبول الإثنين ما تسبب بهز أجزاء من المدينة، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار فورية.

وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ أن مركز الزلزال كان في خليج غيمليك على بحر مرمرة، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب إسطنبول، قرب مدينة بورصة.

وشعر مراسلو وكالة فرانس برس بالجدران تهتز في الجانبين الآسيوي والأوروبي من اسطنبول، وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يخرجون إلى الشارع بحثا عن الأمان.

تقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، على خط صدع نشط تسبب في زلزال مميت في عام 1999 أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

ووقع زلزال مدمر ضرب في السادس من شباط/فبراير، ودمّر جنوب البلاد ومناطق في سوريا وقتل أكثر من 55 ألف شخص.