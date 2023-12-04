شاهد: حزب الله ينشر فيديو لاستهداف مواقع عسكرية نتج عنه إصابة 3 جنود إسرائيليين

بقلم: يورونيوز

بث حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة قال إنها تُظهر إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين أنه استهدف موقع البغدادي الإسرائيلي، وأنه حقق إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان: إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة التاسعة من صباح ‏يوم الإثنين 4-12-2023 موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، "وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".

وكان حزب الله أعلن فجر اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا تجمّعاً لجنود إسرائيليين في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، استخدم حزب الله في هجماته طائرات بدون طيار وصواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة تعرف باسم بركان، لاستهداف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود مع إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجر اليوم، استهدفت موقعاً عسكرياً بالمنطقة الحدودية.

وقال الجيش في بيان: إنه "رصد خلال ساعات الليل إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو موقع عسكري في منطقة بلدة شتولا"، بحسب قوله. وأضاف: "أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة".

كما أشار في البيان ذاته إلى أن الجيش الإسرائيلي "رد باستهداف مصادر النيران".

وتأتي هذه التطورات فيما تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.