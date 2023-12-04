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شاهد: أمريكي يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل أن يٌقتل برصاص الشرطة في نيويورك

الشرطة تطوق مكان الجريمة
الشرطة تطوق مكان الجريمة Copyright  WABC-TV
بقلم:  يورونيوز
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قتل رجل أربعة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان، في منزلهم في كوينز بمدينة نيويورك وطعن شرطيين أطلقا النار عليه صباح الأحد.

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وقالت الشرطة إن المشتبه به هو كورتني جوردون، البالغ من العمر 38 عامًا، وهو من سكان برونكس، وكان يزور عائلته في منزلهم في حي فار روكاواي.

وكان من بين الضحايا صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 44 عامًا، ورجل في الثلاثينيات من عمره، وفتاة تبلغ من العمر 11 عامًا. ولم يتم الكشف عن هوياتهم بعد.

ومن المتوقع أن يتعافى ضابطا الشرطة، اللذان طعن أحدهما في منطقة الرقبة والآخر في الرأس.

المصادر الإضافية • أ ب

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