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فيديو: 11 قتيلاً على الأقل إثر ثوران بركان في إندونيسيا

يمر سائقو السيارات بالقرب من جبل مارابي وهو ينفث المواد البركانية أثناء ثورانه في أغام
يمر سائقو السيارات بالقرب من جبل مارابي وهو ينفث المواد البركانية أثناء ثورانه في أغام Copyright Ardhy Fernando/The AP
بقلم:  يورونيوز
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قتل على الأقل 11 متنزهاً بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا يوم الإثنين، على ما صرًح مسؤول إنقاذ محلي.

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وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ إنّ: "ثمّة 26 شخصاً لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتا".

وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقاً عموداً من الرماد، ووصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 متراً، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وبدأ ثوران البركان الأحد الساعة 14,54 (07,54 ت غ). وقال عبد المالك إنّ هناك ما مجموعه 75 متنزهاً كانوا على الجبل منذ السبت، ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.

وقد لا يخبر بعض المتنزّهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين غير واضح.

وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين في بيان إنّ الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيراً إلى أن "الثوران لا يزال مستمرا".

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930، عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصاً حتفهم بسبب ثوران آخر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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