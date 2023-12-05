تذكرون حادثة إطلاق النار على 3 شباب أمريكيين من أصل فلسطيني في فيرمونت؟ أحدهم أصيب بالشلل!

بقلم: يورونيوز

أصيب هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين أطلق عليهم النار في ولاية فيرمونت الأمريكية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بالشلل من الصدر إلى الأسفل.

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وقالت والدة عورتاني، إليزابيث برايس، الخميس، لشبكة إن بي سي نيوز إن ابنها أصيب بالشلل من منتصف الجذع إلى الأسفل وقد لا يتمكن من المشي مرة أخرى.

وأوضحت برايس: "إنه يعاني مما يسمونه إصابة غير كاملة في العمود الفقري، وهذا يعني أنه يستطيع أن يحس بأطرافه، لكنه غير قادر تحريك المناطق المصابة بالشلل حاليًا".

وعورتاني أمريكي من أصول فلسطينية أيرلندية، نشأ في الضفة الغربية، ويتحدث 7 لغات ويعمل كمدرس مساعد في جامعة براون، حيث يدرس الرياضيات وعلم الآثار.

كان عورتاني يسير بالقرب من منزل جدته مع كنان عبد الحميد وتحسين علي أحمد، ويتحدثون باللغة العربية مرتدين الكوفية الفلسطينية عندما أطلق المشتبه به النار عليهم.

ووفقا لوثائق المحكمة أصيب عورتاني، برصاصة في العمود الفقري. بينما أصيب علي أحمد برصاصة في صدره، وعبد الحميد برصاصة في فخذه.

جيسون إيتون، 48 عامًا أُلقي عليه القبض إثر إطلاق النار، وقد دفع ببرائته في ثلاث تهم تتعلق بمحاولة القتل من الدرجة الثانية.