كيف ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل عسكريا على مدى 75 عاما؟

ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى 130 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، بهدف تشكيل أقوى الجيوش وأكثرها تقدما في الشرق الأوسط.

لم تختلف المساعدات المقدمة لإسرائيل بحسب الحزب، فقد وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على دعم عسكري مماثل وعلى مدى عقود طويلة.

تحصل إسرائيل على 3.8 مليار دولار سنويا لتطوير أنظمتها الدفاعية الصاروخية بموجب إتفاقية طويلة الأمد عقدتها إدارة باراك أوباما مع إسرائيل.

تشكل نسبة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الفترة 1950 و2020 إلى أكثر من 80% من الأسلحة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل العام الماضي حوالى 3.8 مليار دولار، أي حوالى 16% من الميزانية العسكرية الإسرائيلية.

خصص مشروع قانون التمويل الحكومي الذي وقعه بايدن في 2022، 500 مليون دولار لتطوير القبة الحديدية و72.5 مليون دولار للتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال مكافحة الطائرات بدون طيار واكتشاف الأنفاق.