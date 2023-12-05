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المبعوث الأميركي لليمن يقوم هذا الأسبوع برحلة إلى الخليج لتعزيز السلام

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال مؤتمر حول الحرب المدمرة في اليمن استضافته دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة السعودية الرياض في 30 مارس 2022،
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال مؤتمر حول الحرب المدمرة في اليمن استضافته دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة السعودية الرياض في 30 مارس 2022، Copyright FAYEZ NURELDINE
بقلم:  يورونيوز
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يتوجه المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ خلال الأسبوع الحالي إلى منطقة الخليج أملا في المحافظة على الهدنة الهشة في هذا البلد رغم هجمات الحوثيين الأخيرة التي تستهدف إسرائيل على ما قالت وزارة الخارجية الأميركية.

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ولم تحدد واشنطن مواعيد رحلة ليندركينغ ولا وجهاتها لكنها أشارت إلى أنه سيتواصل مع مسؤولين من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وكذلك مع ممثلين للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن ليندركينغ "سيشير إلى ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس مع الحفاظ على الأولوية الأميركية المتمثلة في الحوار السياسي (بين اليمنيين) لإنهاء الحرب ووضع اليمن على طريق السلام والاستقرار".

وأضافت في البيان "صراع أوسع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا مصالح شركائنا الإقليميين الذين يدعمون السلام الدائم في اليمن".

واستهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن، سفنا مرتبطة بإسرائيل وأطلقوا صواريخ ردا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حماس في غزة منذ الهجوم الذي نفذته الحركة الإسلامية على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واستولى الحوثيون على سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وذكرت واشنطن الأحد أن مدمرة أميركية أسقطت ثلاث مسيرات خلال تقديمها مساعدة لسفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر من اليمن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين إن "الهجمات الاستفزازية والخطرة" التي يشنها متمردون "تهدد تقدما يحرز منذ سنتين تقريبا، نحو إنهاء الحرب في اليمن".

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