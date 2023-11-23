البحرية الأمريكية تعترض مسيّرات مفخّخة أطلقت من اليمن

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ إحدى مدمّراتها اعترضت صباح الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن، من مناطق يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون.

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قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في منشور بالعربية على منصة "إكس"، مدمّرة الصواريخ الموجّهة "يو إس إس توماس هودنر" أسقطت عدّة طائرات هجومية مسيرة أحادية الاتّجاه إنّ صباح الخميس، أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت القيادة القول إنّ الطائرات المسيّرة "تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية في دورية في البحر الأحمر، ولم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة".

ولم توضح سنتكوم في بيانها وجهة الطائرات المسيّرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخ كروز تمّ إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وكان الحوثيون حذّروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفًا مشروعًا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز المتمردون اليمنيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، ردًا على حرب الدولة العبرية على غزة.