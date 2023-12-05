فيديو: مقتل 14 شخصا على الأقل بحادث اصطدام حافلة بشجرة في تايلاند

بقلم: يورونيوز

اصطدمت حافلة من طابقين بشجرة في جنوب تايلاند، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين وفق ما أعلنت الشرطة التايلاندية الثلاثاء.

اعلان

وكانت الحافلة متوجّهة من بانكوك إلى أقصى جنوب المملكة عندما اصطدمت بالشجرة في مقاطعة براشواب خيري خان الساحلية مساء الاثنين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية الجزء الأمامي من الحافلة مقسوما إلى قسمين بفعل قوة الاصطدام، فيما الشجرة بينهما.

وقال أرنون تانغتو المحقق في الشرطة في منطقة هواي يانغ في براشواب خيري خان لوكالة فرانس برس "بحسب تحقيق أولي، قتل 14 شخصا وأصيب 32 آخرون"، مضيفا أن التحقيق مستمر.

وأضاف أن سبب الحادث لم يتّضح بعد، لكن الشرطة تشتبه في أن السائق الذي أصيب بجروح بالغة لكنه ما زال على قيد الحياة، ربما لم يحصل على قسط كاف من النوم.

وتابع "نحن نتعاون مع المستشفى للتحقق من مستوى الكحول في دمه".

وما زالت الشرطة تحقق في ما إذا كان القتلى جميعهم من التايلانديين.

ولدى تايلاند واحد من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم حيث يقتل نحو 20 ألف شخص سنويا، وفق منظمة الصحة العالمية.