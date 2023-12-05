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فيديو: ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان إندونيسيا إلى 13 شخصاً

العثور على جثتين لضحايا بركان إندونيسيا
العثور على جثتين لضحايا بركان إندونيسيا Copyright Givo Alputra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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ارتفع عدد القتلى في ثوران البركان في إندونيسيا إلى 13 بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفاد مسؤول في فرق انقاذ المحلية الثلاثاء.

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وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والانقاذ في بالانغ إن "العدد الأجمالي للأشخاص الذين قضوا راهنا هو 13" مضيفا أن عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52.

وعثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ويعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الانقاذ.

وأوضح المسؤول أن "الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحديا لفريق الانقاذ".

وعثر على جثث 11 متنزها الاثنين قرب فوهة بركان جبل مارابي على جزيرة سومطرة فيما عثر على آخرين على قيد الحياة وانزلوا من الجبل.

وانبعث من البركان عمود من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف في السماء الأحد.

وبدأ ثوران البركان مارابي على جزيرة سومطرة وهو الأكثر نشاطا في البلاد عند الساعة 14,54 الأحد (07,54 بتوقيت غرينتش).

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم اندونيسيا حوالى 130 بركانا نشطا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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