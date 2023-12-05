شاهد: نشطاء غرينبيس يتسلقون مبنى شركة النفط إيني في روما

بقلم: يورونيوز

تسلق نشطاء منظمة غرينبيس إلى المقر الرئيسي لشركة الطاقة العملاقة إيني صباح الثلاثاء لزيادة الوعي بالوفيات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتغير المناخ.

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وكانت منظمة غرينبيس في هولندا قد أصدرت أصدرت دراسة بحثية خلال مؤتمر كوب28، مؤكدة أن الانبعاثات الصادرة عن تسع شركات نفط وغاز أوروبية كبرى خلال سنة واحدة يمكن أن تتسبب في 360 ألف حالة وفاة مبكرة تتعلق بتغير المناخ ودرجات الحرارة.

وتستند الدراسة إلى الانبعاثات التي تم الإبلاغ عنها ذاتيًا لعام 2022 من شركات شل، وبي بي، وتوتال إنيرجي، وإكوينور، وريبسول، وإيني، وأو إم في، وأورلين، ووينترشال ديا.

وفقًا للتقرير، من المحتمل أن تتسبب شركة إيني في 27000 حالة وفاة مبكرة بسبب موجات الحر الشديدة والبرد الشديد.