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شاهد: نشطاء غرينبيس يتسلقون مبنى شركة النفط إيني في روما

نشطاء منظمة السلام الأخضر البيئية يرفعون لافتات على الجانب وبجوار مبنى المقر الرئيسي لشركة ENI، شركة النفط والغاز الإيطالية، في روما، الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023.
نشطاء منظمة السلام الأخضر البيئية يرفعون لافتات على الجانب وبجوار مبنى المقر الرئيسي لشركة ENI، شركة النفط والغاز الإيطالية، في روما، الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تسلق نشطاء منظمة غرينبيس إلى المقر الرئيسي لشركة الطاقة العملاقة إيني صباح الثلاثاء لزيادة الوعي بالوفيات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتغير المناخ.

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وكانت منظمة غرينبيس في هولندا قد أصدرت أصدرت دراسة بحثية خلال مؤتمر كوب28، مؤكدة أن الانبعاثات الصادرة عن تسع شركات نفط وغاز أوروبية كبرى خلال سنة واحدة يمكن أن تتسبب في 360 ألف حالة وفاة مبكرة تتعلق بتغير المناخ ودرجات الحرارة.

وتستند الدراسة إلى الانبعاثات التي تم الإبلاغ عنها ذاتيًا لعام 2022 من شركات شل، وبي بي، وتوتال إنيرجي، وإكوينور، وريبسول، وإيني، وأو إم في، وأورلين، ووينترشال ديا.

وفقًا للتقرير، من المحتمل أن تتسبب شركة إيني في 27000 حالة وفاة مبكرة بسبب موجات الحر الشديدة والبرد الشديد.

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