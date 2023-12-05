شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه لقواته أثناء توغلها جنوبا داخل قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يقول غنه لقواته أثناء توغلها جنوبًا في قطاع غزة، بينما لا يجد الفلسطينيون هناك أماكن آمنة للاحتماء فيها.

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توغل الجيش الإسرائيلي بشكل أعمق يوم الثلاثاء بعد أن دعا إلى مزيد من عمليات الإخلاء في الجزء الجنوبي من القطاع في سعيه للقضاء على حكام حماس في المنطقة.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف نشطاء حماس وتلقي باللوم في وقوع إصابات بين المدنيين على المسلحين، وتتهمهم بالعمل في الأحياء السكنية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حكام حماس في غزة، الذين أسفر هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتقول الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي توسطت في وقف إطلاق النار السابق، إنها تعمل على التوصل إلى هدنة أطول أمدا.

لكن الآمال في هدنة مؤقتة أخرى تلاشت بعد أن استدعت إسرائيل مفاوضيها إلى وطنهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت حماس إن المحادثات تجري بشأن إطلاق سراح المزيد من عشرات الرهائن الذين احتجزهم النشطاء