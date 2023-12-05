فيديو: أمن تابع لحركة حماس يستخدم الهراوات لتفريق حشود أمام مستشفى ناصر في خان يونس

بقلم: يورونيوز

تُظهر لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 كانون الأول/ديسمبر 2023، سيارة تنقل جرحى يصلون إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بينما شوهد أفراد من قوات الأمن التابعة لحماس وهم يقومون بتفريق الحشد بالهراوات.

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ووصل العشرات من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى ناصر في خان يونس، في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية مسلحي حركة حماس في جنوب قطاع غزة بعد توسيع هجومها بشكل أعمق في المنطقة المحاصرة.

وتعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص كبير في المعدات الطبية في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيلي على القطاع وخاصة منذ بدء الحرب إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

كثّف الجيش الإسرائيلي لثلاثاء عملياته ضد حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة حيث أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة ، ما يثير مخاوف من "سيناريو أكثر رعبا" للمدنيين.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري من مصر "شهدنا ما حصل في شمال غزة. هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل نموذجا للجنوب".