بقلم: يورونيوز

يحاصر الجيش الإسرائيلي الأربعاء مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة حيث تجرى اشتباكات من الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة حماس.

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وواصل عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة ومن سكان أطراف خان يونس الثلاثاء التوجه نحو جنوب غرب خان يونس ومدينة رفح جنوب القطاع، بعدما أنذرهم الجيش الاسرائيلي بهجوم على المناطق المتواجدين فيها، بعد نحو شهرين على الحرب.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس مساء الثلاثاء مقتل 16248 على الأقل شخصا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن أكثر من 7000 طفل ونحو 5000 امرأة قتلوا في غزة خلال شهرين من المعارك منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 82 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة: