يحاصر الجيش الإسرائيلي الأربعاء مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة حيث تجرى اشتباكات من الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة حماس.
وواصل عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة ومن سكان أطراف خان يونس الثلاثاء التوجه نحو جنوب غرب خان يونس ومدينة رفح جنوب القطاع، بعدما أنذرهم الجيش الاسرائيلي بهجوم على المناطق المتواجدين فيها، بعد نحو شهرين على الحرب.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس مساء الثلاثاء مقتل 16248 على الأقل شخصا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن أكثر من 7000 طفل ونحو 5000 امرأة قتلوا في غزة خلال شهرين من المعارك منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 82 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:
الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون وضعا "مروعا تماما"
أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق ومتزايد"، داعيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف إلى وقف إطلاق نار بصورة عاجلة.
قال تورك إنه بعد شهرين على "الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل ... ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي" مبديا خشيته من وقوع "فظاعات".
الجيش الإسرائيلي يطالب بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس
وجه الجيش الإسرائيلي الأربعاء "دعوة عاجلة" طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في بيان "بينما يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل ... عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الرهائن إلى الوطن".
وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، يجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الذين في أيدي حماس، 138 رهينة من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يومًا".
شاهد: إسرائيل تنشر فيديو لما تقول إنه محاصرة قواتها لخان يونس جنوب قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي مشاهد يقول، إنها لقواته وهي تتنقل في جنوب خان يونس، المدينة التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة.
حصار خان يونس
قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في بيان "قواتنا تحاصر خان يونس في جنوب قطاع غزة. لقد سيطرنا على الأمن في معاقل عدة لحماس في شمال قطاع غزة ونجري عمليات الآن ضد معاقلها في الجنوب".
وأضاف "قواتنا تعثر على أسلحة في كل الأبنية والمنازل تقريبا وعلى إرهابيين في منازل كثيرة وتواجههم".
وقالت مصادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين لوكالة فرانس برس إن مقاتليهما يتواجهون في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية لمنعها من الدخول إلى خان يونس والمناطق الواقعة شرق المدينة فضلا عن مخيمات اللاجئين القريبة.
وأفاد الإعلام الحكومي في حركة حماس بأن "قصفا مدفعيا عنيفا على منازل المدنيين في بلدات خزاعة وعبسان والقرارة وبني سهيلة شرق خان يونس أوقع عشرات الشهداء والمصابين".
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين بأعمال عنف بالضفة الغربيةقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ستمنع دخول أيّ شخص ضالع في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" أو يتّخذ خطوات "تقيّد بشكل غير مبرّر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".
فيديو: مقتل أول جندي بالجيش اللبناني جرّاء قصف إسرائيلي منذ بدء الحرب في غزةقال الجيش اللبناني إن أحد عناصره قتل في قصف على جنوب لبنان نفذه الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن بدوره أنه كان يستهدف مواقع حزب الله.
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة حول غزة (بكين)
أجرى وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة مباحثات هاتفية الأربعاء تناولت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة واتفقا على ضرورة خفض التصعيد، بحسب سلطات البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير الأميركي أنتوني بلينكن "جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع".
وناقش بلينكن أيضا هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر معتبرا أنها "تهديد غير مقبول للأمن البحري والقانون الدولي الذي يتعين على جميع الدول احترامه"، وفقا للمتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر.
بدورها أكدت بكين أن الوزير الصيني وانغ يي شدد على أن "الأولية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن".
وقال وانغ "يتعين على الدول الكبرى الالتزام بالإنصاف والعدالة، والتمسك بالموضوعية والحياد، وإظهار الهدوء والعقلانية، وبذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع ومنع كوارث إنسانية واسعة النطاق"، على ما نقلت عنه وزارة الخارجية.
وكرر دعوات بكين لتسوية النزاع عن طريق حل الدولتين، مشددا على أن "اي ترتيب يتضمن مستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الصين على استعداد للعمل مع كافة الأطراف لبذل الجهود لتحقيق ذلك".