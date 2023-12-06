شاهد: فلسطينيون يلجأون إلى محيط مستشفى الأقصى بينما تشتد المواجهات في جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن كميات الوقود والإمدادات الطبية في مستشفى الأقصى وصلت إلى "مستويات منخفضة جدا" بسبب إغلاق الطرق.

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شوهد فلسطينيون، وهم يتحركون في محيط مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الأربعاء، في وقت لم تترك المعارك التي تخوضها إسرائيل في القطاع سوى أماكن قليلة يمكن للمدنيين الالتجاء إليها بحثًا عن الأمان.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن كميات الوقود والإمدادات الطبية في مستشفى الأقصى وصلت إلى "مستويات منخفضة جدا" بسبب إغلاق الطرق.

وأفادت المنظمة، أن مئات المرضى في المستشفى يحتاجون إلى رعاية طارئة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، مشيرة إلى أن المستشفى يستقبل في المتوسط ما بين 150-200 جريح بسبب الحرب يوميا منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتشتبك القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حركة "حماس" في مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد توسيع هجومها البري ليشمل ثاني أكبر مدينة في القطاع، مما أدى إلى تقليص المنطقة التي يمكن للفلسطينيين التماس الأمان فيها وأدى إلى تعطيل توزيع المساعدات الحيوية في أغلب مناطق القطاع.

ومع تصاعد الهجوم على الجنوب، تتزايد المخاوف من حدوث مزيد من التهجير الجماعي داخل الجيب الساحلي المحاصر.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، هناك حوالي 1.87 مليون شخص، أي أكثر من 80٪ من السكان، الذين فروا بالفعل من منازلهم.

وبعد تدمير القوات الإسرائيلية لأجزاء واسعة في الشمال، يواجه الفلسطينيون خوفًا من أن يكون مصير الجزء المتبقي من القطاع مشابهًا، حيث تسعى إسرائيل لتفكيك حماس التي لها جذور عميقة في الأراضي التي تحكمها منذ 16 عامًا.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن مقتل أكثر من 16,200 شخص في غزة بينهم 70% منهم من النساء والأطفال, كما تسببت في إصابة أكثر من 42,000 شخص آخر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.