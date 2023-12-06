فيديو: مقتل 17 شخصاً إثر سقوط حافلة من أعلى جبل في وسط الفلبين

بقلم: يورونيوز

لقي 17 شخصاً مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.

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وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إنّ الحافلة كانت تسير عصر الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه بالإضافة إلى القتلى الـ17، أصيب في الحادث 11 شخصاً بجروح خطرة، سبعة منهم بحالة حرجة والأربعة الباقون حالتهم مستقرة.

وأوضح أنّ الحادث "وقع على طريق جبلي، لذا فإنّ الحافلة سقطت من أعلى الجبل وهذا هو السبب في سقوط الكثير من الضحايا".

الحافلة المُدمًرة AP/Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office - Urban Search and Rescue Unit

ونقل ترين عن شهود عيان قولهم إنّ الحادث نجم عن "عطل ميكانيكي"، مشيراً إلى أنّ السائق "فقد السيطرة" على الحافلة بسبب "عطل محتمل في الفرامل".

وأوضح المسؤول المحلّي أنّ عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح الأربعاء.

وحوادث الطرق شائعة في الفلبين، حيث كثيراً ما يخالف السائقون قواعد المرور، وغالباً ما تكون المركبات بحالة سيّئة أو محمّلة بأكثر من طاقتها.