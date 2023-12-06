EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: مقتل 17 شخصاً إثر سقوط حافلة من أعلى جبل في وسط الفلبين

موقع الحادث
موقع الحادث Copyright AP/Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office - Urban Search and Rescue Unit
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لقي 17 شخصاً مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.

اعلان

وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إنّ الحافلة كانت تسير عصر الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه بالإضافة إلى القتلى الـ17، أصيب في الحادث 11 شخصاً بجروح خطرة، سبعة منهم بحالة حرجة والأربعة الباقون حالتهم مستقرة.

وأوضح أنّ الحادث "وقع على طريق جبلي، لذا فإنّ الحافلة سقطت من أعلى الجبل وهذا هو السبب في سقوط الكثير من الضحايا".

الحافلة المُدمًرة
الحافلة المُدمًرةAP/Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office - Urban Search and Rescue Unit

ونقل ترين عن شهود عيان قولهم إنّ الحادث نجم عن "عطل ميكانيكي"، مشيراً إلى أنّ السائق "فقد السيطرة" على الحافلة بسبب "عطل محتمل في الفرامل".

وأوضح المسؤول المحلّي أنّ عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح الأربعاء.

وحوادث الطرق شائعة في الفلبين، حيث كثيراً ما يخالف السائقون قواعد المرور، وغالباً ما تكون المركبات بحالة سيّئة أو محمّلة بأكثر من طاقتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"تشات جي بي تي" يرسب في اختبار بسيط ولا يفهم الأسئلة المعقدة

شاهد: خان يونس تحت القصف.. عشرات الجرحى والجثث وسيدة تصرخ: أين الدول العربية؟

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية التفجير في الفلبين

حادث حافلة الفلبين آسيا