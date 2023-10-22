قائد الشرطة الإسرائيلية مخاطبًا العرب في إسرائيل: من يتعاطف مع غزة أرسله إلى هناك بالحافلة

بقلم: يورونيوز

قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي "إن المواطنين العرب في إسرائيل تصرفوا بطريقة مثالية منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في 7 أكتوبر."

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وقال شبتاي في اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست "إنه يجب عليه أن يشيد بـ "السلوك المثالي" للأقلية العربية في إسرائيل"، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك "أي حوادث" من الاشتباكات الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويقول شبتاي إن الشرطة على اتصال بالقادة المحليين، وهي مستعدة في حالة تغير الوضع.

في الأسبوع الماضي، قال شبتاي في مقطع تم تحميله على حساب TikTok باللغة العربية التابع للشرطة، إنه إذا أراد العرب الإسرائيليون التعاطف مع غزة "يمكنني أن أرسلكم إلى هناك على متن حافلة".