EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قائد الشرطة الإسرائيلية مخاطبًا العرب في إسرائيل: من يتعاطف مع غزة أرسله إلى هناك بالحافلة

قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي
قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي Copyright Gil Cohen-Magen/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي "إن المواطنين العرب في إسرائيل تصرفوا بطريقة مثالية منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في 7 أكتوبر."

اعلان

وقال شبتاي في اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست "إنه يجب عليه أن يشيد بـ "السلوك المثالي" للأقلية العربية في إسرائيل"، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك "أي حوادث" من الاشتباكات الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويقول شبتاي إن الشرطة على اتصال بالقادة المحليين، وهي مستعدة في حالة تغير الوضع.

في الأسبوع الماضي، قال شبتاي في مقطع تم تحميله على حساب TikTok باللغة العربية التابع للشرطة، إنه إذا أراد العرب الإسرائيليون التعاطف مع غزة "يمكنني أن أرسلكم إلى هناك على متن حافلة".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: اليمين الشعبوي السويسري يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بفارق واسع

البابا فرنسيس: الحرب تدمير للأخوَّة الإنسانية.. أيها الإخوة توقَّفوا

لماذا تمّ الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين؟

حركة حماس غزة طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني