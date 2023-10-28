بقلم: يورونيوز

تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 105 ملايين نسمة وتقع غالبا بسبب السرعة أو عدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق

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لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر وقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن "تصادما مروعا على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".

وأوضحت أن "مناظرة الجثث أشارت إلى أن عددا كبيرا منها متفحم، نظرا لاشتعال النيران في عدد كبير من السيارات بالحادث".

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لاندلاع النيران في عدد من السيارات وتفحم حافلة، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان عن "الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري".

تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 105 ملايين نسمة، وتقع غالبا بسبب السرعة أو عدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق.

وسجلت أحدث البيانات الرسمية مصرع أكثر من سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 بارتفاع تجاوز 15 % مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى العقد الأخير، كثفت الحكومة المصرية جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لانشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية