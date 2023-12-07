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شاهد: قوات الأمن الإسبانية تلقي القبض على إمام مسجد بسبب مساعيه لتجنيد قُصّر في صفوف تنظيم الدولة

لحظة اعتقال الإمام المشتبه به
لحظة اعتقال الإمام المشتبه به Copyright HANDOUT/AFP
بقلم:  يورونيوز
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انطلق التحقيق حول المتهم في العام الماضي، ولكن قوات الأمن اعتقلته في الـ 29 من نوفمبر-تشرين الثاني، بعد ورود معلومات تؤكد صلته بالفكر الجهادي.

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أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال إمام مسجد، يعمل في نفس الوقت كمدرس للغة العربية في العاصمة مدريد بعد الاشتباه في قيامه بتجنيد شباب لصالح ما يسمى بـ "تنظيم الدولة".

وحسب الشرطة، فالمشتبه به يبلغ من العمر 44 عامًا وقد استغل وضعه كمعلّم لتلقين التطرف للقاصرين الذين يدرسهم، وتجنيد مرشحين محتملين في صفوف التنظيم المتطرف. وأوضح بيان للشرطة أن المشتبه به "دافع أمام الشباب عن رؤية عنيفة للدين" و"أثبت شخصية الإرهابي الانتحاري كشخصية شرعية في الحرب ضد اليهود والمسيحيين والمرتدين".

وعلى ما يبدو، فقد انطلق التحقيق حول المتهم في العام الماضي، ولكن قوات الأمن اعتقلته في الـ 29 من نوفمبر-تشرين الثاني، بعد ورود معلومات تؤكد صلته بالفكر الجهادي.

وأوضحت الشرطة أن "هذه الأفعال لم تمر دون أن يلاحظها أحد داخل المجتمع وتسببت في صراع"، مما أجبر المشتبه به على اعتماد سلوك أكثر سرية.

تظل إسبانيا، وفقا للعديد من الخبراء في مرمى الإسلام المتطرف. منذ عام 2015، كانت البلاد في مستوى درجة التأهب الرابع الذي وضعته الحكومة، وهو سلّم تحذيري من خمس درجات.

ويعود آخر هجوم في إسبانيا إلى أغسطس-آب للعام 2017، عندما هاجم شباب من أصول مغربية مارة في شارع لارامبلا في مدينة برشلونة بسيارة، بالإضافة إلى هجوم منتجع كامبريلس الساحلي مما أدى إلى مقتل 13 جراء الدهس، وشخصا آخر طعنا من قبل سائق السيارة، الذي فرّ عقب تنفيذ الهجوم وإصابة حوالى 150  شخصا آخرين.

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