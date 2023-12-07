شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعمليات جنوده في غزة واستهداف بنى تحتية يزعم أنها لـ "حماس"

بقلم: يورونيوز

تظهر بعض الفيديوهات ضربات عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على ما زعم أنه "بنى تحتية إرهابية ومجمعات عسكرية للمنظمة الإرهابية"، مستخدما بحسب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي الأسلحة الدقيقة والقذائف.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تُوثق عملياته البرية في قطاع غزة المدمر. وتظهر اللقطات مجموعة من الجنود والضباط في أثناء تنسيقهم وتحركاتهم داخل القطاع.

وتظهر بعض الفيديوهات ضربات عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على ما زعم أنه "بنى تحتية إرهابية ومجمعات عسكرية للمنظمة الإرهابية"، مستخدما بحسب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي الأسلحة الدقيقة والقذائف.

وتخوض إسرائيل ومقاتلو حركة "حماس" مواجهات عنيفة في مدينة خان يونس الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، حيث تعتقد الدولة العبرية أن يحيى السنوار، أحد قادة حماس والعقل المدبر لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر موجود هناك.

من جهتها، أكدت الحركة عبر تطبيق تليجرام أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحماس، تخوض "اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة".

وحسب شهود عيان، وصل الجنود بالمدرعات والجرافات إلى وسط مدينة خان يونس، مما أجبر المواطنين المهجرين مسبقًا على الفرار مجددا إلى دائرة تضيق بشكل متزايد في رفح على الحدود مع مصر.

ومع اشتداد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني، ما أثار تنديدا من إسرائيل.

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200 شخص في الدولة العبرية، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 16200 فلسطيني بينهم أكثر من 7100 طفل وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.