بقلم: يورونيوز

دعا وزير خارجية غويانا إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن بشأن المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا.

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يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة مغلقة بناء على طلب غويانا للبحث في الأزمة بينها وبين فنزويلا بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، وفق جدول الأعمال المحدّث الذي نُشر الخميس.

وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، دعا وزير خارجية غويانا إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن بشأن المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا وتطالب فنزويلا بالسيطرة عليها منذ عقود.

والولايات المتحدة حليفة لغوايانا، حيث تعد مجموعة النفط الأميركية "إكسون موبيل" إحدى شركات النفط الرئيسية في هذا البلد الصغير.

ويُتوقع أن تصبح غوايانا الأولى في العالم لجهة كمية احتياطات النفط مقارنة بعدد السكان، ولا سيما بفضل الاكتشافات الأخيرة في إيسيكويبو.

وتزايدت التوترات بشأن هذه المنطقة في الأسابيع الماضية. وطرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء مشروع قانون لضمّ إيسيكيبو، في خطوة اعتبرتها غويانا "تهديداً مباشراً" لسيادتها وسلامة أراضيها.