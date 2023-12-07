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ثلاثة قتلى برصاص مسلّح أطلق النار داخل جامعة في لاس فيغاس قبل أن يُقتل

قوات الأمن بموقع الحادث
قوات الأمن بموقع الحادث Copyright Steve Marcus/Las Vegas Sun
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شرطة لاس فيغاس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بالمدينة الواقعة في غرب الولايات المتّحدة قبل أن يلقى مصرعه.

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أعلنت شرطة لاس فيغاس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بالمدينة الواقعة في غرب الولايات المتّحدة قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت الشرطة في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "وفقاً لمحقّقينا الموجودين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً.

وتقع جامعة نيفادا على بُعد مسافة قصيرة من "لا فيغاس ستريب"، الشارع السياحي المزدحم بالفنادق وكازينوهات القمار.

وتعدّ هذه الواقعة الأحدث في بلد ينتشر فيه اقتناء السلاح وعمليات إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنّها استجابت لبلاغات استغاثة قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقلّ.

الجامعة موقع الحادث
الجامعة موقع الحادثJohn Locher/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

وبعد ثلاث ساعات من الحادث، واصلت الجامعة حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت ابوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.

وكانت لاس فيغاس مسرحاً لأحد أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية على الإطلاق في الولايات المتحدة عندما أطلق مسلح النار خلال مهرجان موسيقي عام 2017 وقتل 60 شخصاً.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفقاً لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" غير حكومية التي تعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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