ماكرون يهاتف نتنياهو ويدعوه إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وفتح معبر كرم أبو سالم

بقلم: يورونيوز

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني

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وكان معبر كرم أبو سالم ممراً لـ60% من البضائع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، يوم الخميس، إنّه يرى "مؤشرات واعدة" على احتمال فتح معبر كرم أبو سالم قريباً للسماح بدخول المساعدات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتؤكد السلطة الفلسطينية مقتل 263 فلسطينياً على الأقل بنيران المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في غزة.

وكان ماكرون قد دعا، يوم السبت، إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار" بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً.

كما حثّ إسرائيل على توضيح هدفها المتمثل في "تدمير" حماس، محذراً من أن تحقيق ذلك قد يستغرق "عشر سنوات".