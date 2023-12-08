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شاهد: إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

صواريخ القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من قبل حماس
صواريخ القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من قبل حماس Copyright Oded Balilty/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تم تفعيل أنظمة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فوق تل أبيب، ردا على وابل من الصواريخ التي أأطلقت من قطاع غزة.

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لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات. وأجبر وابل من الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل يوم الجمعة العديد من الأشخاص على الفرار للاحتماء في أجزاء مختلفة من إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصاب صاروخ سيارة متوقفة في تل أبيب، لكن لم يصب أحد.

من ناحية أخرى، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، أنها قصفت للمرة الثالثة تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وعصر اليوم، قالت الكتائب إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية للمرة الثانية خلال ساعتين "ردا على المجازر بحق المدنيين".

من جانب آخر، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على "الجليل الغربي" قرب الحدود اللبنانية.

وقالت: "تم اعتراض صاروخين وسقط 3 في منطقة مفتوحة".

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