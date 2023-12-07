شاهد: صلاة الجنازة في مستشفى الأقصى بعد قصف إسرائيلي مكثف على جنوب غزة

بقلم: يورونيوز

شيع فلسطينيون،الخميس، في مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح، قتلاهم بعد أن استهدف القصف الجوي الإسرائيلي مخيمي النصيرات والبريج للاجئين.

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تجاوزت حصيلة القتلى الفلسطينيين عتبة 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمئة منهم، بحسب أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.

تشن إسرائيل منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا في شمال غزة، وسعت نطاقه إلى مجمل القطاع الصغير المحاصر والمكتظ بالسكان، ما يدفع المدنيين إلى النزوح إلى دائرة تضيق بشكل متزايد في رفح قرب الحدود مع مصر.

وفي خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، بلغ الجنود الإسرائيليون بالمدرعات والجرافات وسط المدينة، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

ويحاول الجيش التقدم بريا باستخدام الدبابات والجرافات الضخمة، مدعوما بإسناد جوي ومدفعي وبحري. وهو يخوض معارك ضارية في خانيونس، بالإضافة الى مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الواقعة في شماله، ومخيم جباليا شمالا.