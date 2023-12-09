مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن الأسرى الفلسطينيين وهم أحياء في غزة

بقلم: يورونيوز

دعا أرييه كينغ، نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس في تغريدة نشرها على صفحته في منصة إكس الجمعة، إلى دفن الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء وذلك بعد نشر الجيش الإسرائيلي صورا لاعتقال عشرات المدنيين الفلسطينيين وإجبارهم على نزع ملابسهم عراة في البرد وأمام الأعين في شمال قطاع غزة.

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وقال كينغ في تغريدته إن دفن الفلسطينيين والذي وصفهم "بالنازيين" هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم لأنهم "مجموعة من النمل" وفقا لتعبيره.

وفي تغريدة أخرى لكينغ شطبتها منصة "إكس" لانتهاكها شروط النشر، قال كينغ: "لو أتيح لي أن أتخذ القرار، لكنت جلبت 4 جرافات ضخمة (D9)، وأمرت بتغطية كل هذه المئات من النمل، وهم لا يزالون على قيد الحياة."

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر صورا لاعتقال عشرات الفلسطينيين الخميس من مراكز إيواء في شمال القطاع بعد إجبارهم على خلع ملابسهم، للتأكد من عدم حملهم لأسلحة.

ويعرف عن كينغ دعمه للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.وكان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح في شهر أكتوبر/تشرين الأول إنهم "يحاربون حيوانات على هيئة بشر" في غزة.