في ذكرى الانتفاضة ومن وراء القضبان.. مروان البرغوثي لأهل الضفة:"ها هي رياح التحرير قد هبت فانتفضوا"

بقلم: يورونيوز

خاطب مروان البرغوثي، أهالي الضفة الغربية وحركة فتح في بيان نشرته وسائل إعلامية محلية، الجمعة من خلف قضبان زنزانته الإسرائيلية، بمناسبة ذكرى الانتفاضة الأولى في 8 ديسمبر 1987.

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وطالب البرغوثي الأسير منذ 21 عاما في السجون الإسرائيلية سكان الضفة الغربية وكوادر حركة فتح " بالانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي" وأن يكونوا جنودًا فاعلين في هذه المعركة الفاصلة”.

وجاء في البيان: "يا شعبنا الفلسطيني العظيم، يا أهلنا في الضفة، ها هي رياح التحرير تتصاعد في سماء فلسطين، ويسيل في سبيلها دماء أهلنا في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين إلى جانب الدم الذي يُسفك يوميا في الضفة الغربية على يد الاحتلال المجرم، فلا تكونوا مجرد شهود، بل جنودًا فاعلين في هذه المعركة الفاصلة."

"لا عذر لأحد في عدم المشاركة"

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مروان البرغوثي أجهزة امن السلطة الفلسطينية إلى أن يكونوا "في طليعة التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي يسفك الدم الفلسطيني في كل مدينة وقرية، بما تملكونه من سلاح وتدريب، كل في موقعه".

وتابع: "يا كوادر حركتنا العملاقة، يا مغاوير شبيبتنا، إن فلسطين، التي شهدت تاريخاً عريقاً من الصمود والمقاومة، تتعرض اليوم لمجازر غير مسبوقة على يد الاحتلال ومستوطنيه، وبدعم أمريكي وغربي لا محدود. وأمام هذا الحدث الجلل فإننا مطالبون يا أهلنا في الضفة بالوقوف صفاً واحداً للدفاع والهجوم بكل ما نملك من قوة وإمكانيات وأدوات متاحة لردع الاحتلال وكسر إرادته.".

وأضاف: "لا عذر لأحد في عدم المشاركة بفصل من فصول معركة التحرير.. لذلك نستنهض وطنيتكم أيها الشرفاء للقيام بواجبكم والدفاع عن أرضكم وعرضكم وشعبكم أن زمن الانتظار قد ولى، وحان وقت الصمود والتصدي والتحرير..

ويحظى البرغوثي والمحكوم عليه ب5 مؤبدات بشعبية واسعة، وفقا لاستطلاع رأي قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية عام 2021 حصل البرغوثي على أعلى نسبة من الأصوات 22% فيما حصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على 9% ومحمود عباس على 14%.