شاهد: الآلاف يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة في مسيرة بوسط لندن

بقلم: يورونيوز

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ساحة البرلمان بلندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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وسار المتظاهرون من بانك جنكشن إلى وستمنستر، وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحصار". وهتف بعض المتظاهرين: “واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لا احتلال بعد الآن، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، إسرائيل دولة إرهابية”.

كما رددوا الشعار المثير للجدل: “من النهر إلى البحر فلسطين تتحرر”.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه تم اعتقال 13 متظاهرًا، معظمهم بسبب لافتات مسيئة. وقالت الشرطة إنه تم القبض على امرأة بعد أن حددها فريق مراقبة Voyager CCTV المتخصص التابع للقوة على أنها مطلوبة لارتكاب جريمة وقعت في احتجاج سابق في 28 أكتوبر.

"لا يمكن لأحد أن يكون حراً حتى يتحرر الفلسطينيون"

وامتنعت المملكة المتحدة يوم الجمعة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.

وأكد نديم حسامي، لبناني أميركي، 44 عاماً، إن على الحكومة أن تطالب بوقف إطلاق النار. وقال: “عليهم أن يطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار وعدم استخدام حق النقض أو الامتناع عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقالت جوسلين كروواجن، من جنوب أفريقيا، إنه لا يمكن لأحد أن يكون حراً حتى يتحرر الفلسطينيون. وقالت: "لقد تعرضنا للاضطهاد من قبل البيض، وكمواطنين سود في جنوب إفريقيا كان علينا أن نناضل من أجل حرياتنا، وما زلنا لسنا أحرارًا تمامًا". "يستغرق الأمر الكثير من الوقت. كلمات مانديلا هي، إذا لم يكن الفلسطينيون أحرارا، فلن نتمكن من أن نكون أحرارا، ولا يمكن للعالم أن يكون حرا.