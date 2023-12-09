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شاهد: غصت المقابر في غزة فغدت ساحات الأسواق والأزقة أمكنة لدفن القتلى في مخيم جباليا

مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة
مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة Copyright MAHMUD HAMS/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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تظهر اللقطات المصورة قبور تم حفرها حديثا في سوق مخيم جباليا استعدادا لاستقبال المزيد من القتلى الاطفال والمدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على شمال وجنوب قطاع غزة

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وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلي عن مقتل 17487 فلسطينيا، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الجمعة.

ودُمّرت أكثر من نصف المنازل أو تضرّرت في الحرب على القطاع، ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، كما تم تهجير 1,9 مليون فلسطيني من منازلهم، أو ما يشكّل 85 في المئة من سكان القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة ضرب "أكثر من 450 هدفاً" في غزة خلال 24 ساعة، كما عرض لقطات لضربات نفّذتها سفن حربية في البحر الأبيض المتوسط.

ويعتبر مخيم جباليا من أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية جباليا. كان يعيش فيه حوالي 116,011 لاجئ مسجل لدى الأونروا، على مساحة لا تتجاوز 1.4 كيلو متر مربع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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