شاهد: الجيش الإسرائيلي ينتشر بدباباته ومدفعيته على طول حدود إسرائيل مع قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع تظهر قواته وهي تطلق قذائف المدفعية أثناء انتشارها على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

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ويقول الجيش الإسرائيلي إنه للمرة الأولى منذ شنت إسرائيل هجومها البري على غزة، يعمل سلاح المدفعية داخل القطاع.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق سلاح المدفعية أكثر من 100 ألف قذيفة على أهداف في قطاع غزة، من المنطقة الحدودية. ويقول الجيش الإسرائيلي إن نيران المدفعية استخدمت لمساعدة القوات البرية في المناورة في غزة.

وبحسب صحف إسرائيلية، في الأيام القليلة الماضية، عبرت الكتيبة 411 التابعة لفوج المدفعية 282 الحدود بمدافعها ذاتية الدفع من طراز M-109، لمساعدة اللواء 188 مدرع في هجومه على حي الشجاعية بمدينة غزة.