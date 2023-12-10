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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته البرية في غزة

توغل الجيش الإسرائيلي في غزة
توغل الجيش الإسرائيلي في غزة Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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ظهر في الفيديو مجموعة من الأسلحة كالرشاشات والقنابل اليدوية والذخائر الصاروخية، إضافة لسترات واقية.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه "يظهر قوات ودبابات في قطاع غزة بالإضافة إلى العثور على أسلحة لحركة حماس" على حد وصفه.

وظهر في الفيديو مجموعة من الأسلحة كالرشاشات والقنابل اليدوية والذخائر الصاروخية، إضافة لسترات واقية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استمرار بلاده في الحرب على قطاع غزة، في ما أسماه "الحرب العادلة" حسب ادعائه، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو القضاء على حركة حماس.

من جهتها، لفتت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أمس السبت إلى "إطلاق مزيد من الصواريخ على جنوب إسرائيل انطلاقًا من غزّة، إضافة إلى دك مواقع وحشود عسكرية داخل القطاع واستهداف آليات ودبابات إسرائيلية".

المصادر الإضافية • أ ب

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