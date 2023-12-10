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شاهد: كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية شمالي غزة

لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية
لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قالت القسام في بيان مقتضب: إن مقاتليها "أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر بالفالوجا".

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نشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، حيث تخوض الفصائل الفلسطينية قتالًا عنيفًا مع القوات الإسرائيلية المتوغلة.

أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس الأحد "إجهاز" مقاتليها على 13 جنديًا إسرائيليًا في منطقة الفالوجا، ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وقالت القسام في بيان مقتضب: إن مقاتليها "أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر بالفالوجا".

وفي بيانٍ لاحق، أعلنت أن مقاتليها "تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر، بعد الإطباق على آلية عسكرية" في المنطقة ذاتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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