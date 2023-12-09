فيديو: تنديدا بالفيتو الأمريكي الرافض لوقف النار في غزة..مظاهرة حاشدة في مانهاتن

بقلم: يورونيوز

تظاهر المئات مساء الجمعة في مانهاتن رفضا للفيتو الأمريكي على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى إيقاف المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل.

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وقالت ليان فليحان، مديرة التعليم في منتدى الشعب ومشاركة في المظاهرة: "إننا نطالب بإنهاء كامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإنهاء كل المساعدات الأمريكية ، سواء بالدعم المالي أو السياسي أو العسكري لمشروع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة قدمته الإمارات بدعم 97 دولة أخرى.

وقالت هولي هورنا، وهي مترجمة متقاعدة:" أشعر بالخجل الشديد لأن حكومتي تفعل ذلك باسمي. أود أن لا أرى المزيد من التمويل، ولا المزيد من الأسلحة لإسرائيل. وهذا من شأنه أن يوقف الوضع بسرعة كبيرة. ولكن حتى ذلك الحين، لسوء الحظ، فإن الناس في غزة سوف تعاني.".

وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض كما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.